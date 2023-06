Incroyable, Benzema au cœur d’une affaire d’état ?

Thomas Bourseau

La page Real Madrid s’est brusquement tournée pour Karim Benzema la semaine dernière. Place au challenge Al-Ittihad pour le Ballon d’or 2022 qui a été au coeur d’une énorme manœuvre de la famille royale saoudienne pour le développement de la ligue nationale. Explications.

Karim Benzema a mis fin à une aventure de 14 années au Real Madrid la semaine dernière. Alors qu’il semblait bien parti pour rallonger son contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024, Benzema s’est envolé pour l’Arabie saoudite et Al-Ittihad où il a signé un contrat jusqu’en 2026. La ligue de football saoudienne prévoirait de partir du salaire annuel de 185M€ de Cristiano Ronaldo comme point de départ des négociations pour d’éventuelles futures stars.

La ligue saoudienne soutenue par la famille royale ?

Néanmoins, The Athletic affirme que la donne change pour des cas exceptionnels comme Lionel Messi ou Karim Benzema. Les négociations seraient menées par une délégation gouvernementale par le biais de représentants du PIF, fonds d’investissement saoudien, du ministère du tourisme et des sports. Les discussions seraient en règle générale directes avec l’entourage de la star en question et pour Benzema, la rencontre finale se serait déroulée au à l’hôtel Four Seasons de Madrid.

«Je vais mettre de l'argent sur votre compte, allez-y et amenez le joueur que vous voulez»