Le RC Lens vend la mèche, un attaquant va signer

Déjà très actif sur le mercato, le RC Lens s’est bien renforcé, mais a surtout vu partir deux joueurs majeurs à savoir Seko Fofana et Loïs Openda. Mais alors que plusieurs milieux de terrain sont arrivés pour remplacer le capitaine lensois, un attaquant est toujours attendu. Franck Haise en a parfaitement conscience.

Le RC Lens avait anticipé le départ de ses cadres. Ainsi, Andy Diouf a par exemple été recruté pour compenser le transfert de Seko Fofana. Néanmoins, malgré la signature de Morgan Guilavogui, un attaquant est encore attendu après le départ de Loïs Openda, et Franck Haise le confirme.

Haise veut un attaquant

« Nous avons 2 attaquants de métier et d’axe avec Wesley Saïd et Morgan Guilavogui qui font une bonne préparation. Nous ne cherchons pas 50 attaquants car on ne recrute pas des joueurs pour les empiler, mais nous cherchons un 3e joueur offensif, oui », assure le coach du RC Lens en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Tous les entraîneurs souhaitent avoir leur effectif le plus tôt possible»