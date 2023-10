Le RC Lens se rate sur le mercato, le coupable est désigné

Hugo Chirossel

Le mercato estival du RC Lens aura été animé jusqu’au bout, avec notamment les arrivées tardives de Nampalys Mendy, Ruben Aguilar et Faitout Maouassa. Des transferts opérés par Arnaud Pouille et non Grégory Thil, successeur de Florent Ghisolfi parti à l’OGC Nice l’année dernière. Les Sang et Or ont donc décidé de changer de directeur technique.

Il y a un an, le RC Lens a vu son directeur sportif Florent Ghisolfi, un des grands artisans de son retour au premier plan, quitter le club pour rejoindre l’OGC Nice. Pour le remplacer, les Sang et Or ont décidé de nommer Grégory Thil en tant que directeur technique, jusque-là responsable de la cellule de recrutement.

La gestion de Thil interroge

Grégory Thil a donc vécu son premier mercato estival dans son nouveau rôle cet été et tout ne s’est pas passé comme prévu. Des dossiers ont été mal gérés, notamment la succession de Loïs Openda, et Arnaud Pouille a dû reprendre la main dans les derniers jours d’août pour tenter de rattraper la situation.

Thil ne sera plus directeur technique