Le RC Lens à vendre ? Le patron lâche une annonce

Thibault Morlain

Aujourd’hui, le propriétaire du RC Lens se nomme Joseph Oughourlian. Mais voilà que les Sang et Or ont décidé d’ouvrir leur capital. Ainsi, ce mercredi, Lens a annoncé l’entrée de SIDE INVEST au capital et qui détiendrait désormais 13% du club. Est-ce alors une première étape vers une futur vente du RC Lens ? Oughourlian a tenu à mettre les choses au point à ce sujet.

Le RC Lens est à nouveau une place forte du football français. Au terme d’une dernière saison exceptionnelle, les Sang et Or ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Désormais, il va falloir répéter cela dans le temps, mais pour cela, il faut également de l’argent. Lens a alors décidé d’ouvrir son capital à des investisseurs. Voilà que la société SIDE INVEST a décidé d’investir au RC Lens, s’offrant 13% du club.

« Je n’ai pas vocation à vendre le club »

Mais voilà que cette ouverture du capital ne serait absolument pas synonyme de future vente du RC Lens. En conférence de presse, Joseph Oughourlian, propriétaire des Sang et Or, a été très clair à ce sujet. Rapporté par lensois.com , il a assuré : « Je ne vends pas une action. Ce sont des fonds qui vont renforcer les fonds propres du club. Je n’ai pas vocation à vendre le club. C’est même une condition du deal : je reste président du Racing Club de Lens. C’est la base de cet investissement ».

« Cette augmentation de capital va permettre au club de poursuivre son développement »