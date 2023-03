Le Qatar à l’origine d’un séisme au PSG ? La réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, des rumeurs sont apparues sur l'avenir du Qatar au PSG. Surtout après que l'Etat ait transmis une offre pour racheter Manchester United à la famille Glazer. Analyste financier et conseiller pour plusieurs clubs, Raphaël Ville s'est prononcé sur l'avenir du club parisien et a tenu à rassurer les supporters.

En mai 2011, le Qatar rachetait le PSG. Une arrivée, qui a fait rentrer le club parisien dans une nouvelle ère. Puissant financièrement, l'équipe française est parvenue à se développer, notamment en dehors des terrains. Propriétaire du PSG, l'émir du Qatar n'a jamais caché ses ambitions. Tamim ben Hamad Al Thani souhaite se servir du PSG et, plus globalement, du football, pour diffuser une bonne image de son pays.

Le Qatar prêt à racheter Manchester United

Dans cette optique, le Qatar souhaite élargir son empire. Après le PSG, l'Etat voudrait mettre la main sur Manchester United. Une offre de rachat aurait été transmise à la famille Glazer, propriétaire du club anglais. Une information, qui laisse craindre le pire pour l'avenir du PSG selon Damien Degorre, journaliste pour L'Equipe. « Je trouve ça assez inquiétant pour Paris parce que ça peut aussi vouloir dire le désengagement du Qatar vis-à-vis du PSG à plus ou moins moyen terme » avait-il déclaré au début du mois de février.

Vers un désengagement du Qatar ? La réponse