Le Qatar a craqué, le PSG est prévenu pour Neymar

Blessé jusqu’à la fin de la saison, Neymar pourrait bien avoir joué son dernier match avec le Paris Saint-Germain le 19 février dernier, contre le LOSC (4-3). Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, le Brésilien ne semble définitivement plus intouchable et ce ne sont pas ses prestations d’après-Coupe du monde, qui ont dû faire changer d’avis les propriétaires du PSG.

Sa saison est à l’image de celle de son club. Irrésistible lors des quatre premiers mois de la saison, Neymar a totalement sombré après la Coupe du monde au Qatar et s’est finalement blessé à la cheville, ce qui l’a conduit à une opération et donc un forfait jusqu’en juillet prochain. Un scénario catastrophe qui devrait avoir un gros impact sur son avenir au PSG...

La première fois, ça n’a pas marché

Car il ne faut pas oublier que lors du dernier mercato estival, le PSG a déjà semblé vouloir se séparer de Neymar, qui aurait notamment été proposé à Manchester City ou encore à Chelsea. Aucune véritable opération n’a toutefois semblé se mettre en place et le Brésilien est donc resté à Paris.

L’émir veut toujours vendre Neymar