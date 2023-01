Le PSG voulait une star planétaire, les dés étaient pipés

Thomas Bourseau

Dès son arrivée au sein de la direction du PSG en juin dernier, Luis Campos aurait fait du recrutement de Robert Lewandowski une véritable priorité sur le marché des transferts. Le plan ne s’est pas du tout déroulé comme prévu tant pour le PSG que pour Lewandowski.

Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos avait une volonté précise pour son premier mercato en tant que dirigeant du Paris Saint-Germain : recruter un attaquant axial autour duquel Kylian Mbappé pourrait tourner. L’Équipe affirmait que Campos souhaitait mettre la main sur Lewandowski lorsque le10sport.com vous dévoilait en août 2021 que l’ancienne direction du PSG pensait au Polonais pour éventuellement remplacer Mbappé en cas de départ pour le Real Madrid cet été là.

La priorité initiale de Lewandowski aurait été le Real Madrid

Et selon Relevo , le Real Madrid aurait vu son échec dans le feuilleton Kylian Mbappé au printemps 2022 lui coûtait le transfert de Robert Lewandowski qui avait en parallèle décidé de mettre un terme à son aventure avec le Bayern Munich. En effet, Lewandowski aurait dans un premier temps fait du Real Madrid sa grande priorité sur le mercato, mais le dossier Mbappé a compliqué ses plans.

Le PSG a tenté, Lewandowski ne voulait que l’Espagne