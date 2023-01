Le PSG voulait faire des économies, ça tourne au fiasco

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habitué des transferts retentissants depuis l’arrivée des Qataris, le PSG s’est également distingué sur le mercato en enrôlant à plusieurs reprises des joueurs libres de tout contrat. Une stratégie qui n’a jamais vraiment porté ses fruits. Ce qui pourrait mettre la pression sur les épaules de Milan Skriniar, annoncé proche de l’écurie parisienne par la presse transalpine.

Malgré la présence des Qataris au sein du club, le PSG, aussi, est en proie à des difficultés financières l’obligeant à se creuser la tête au moment de préparer le mercato. D’après le dernier rapport annuel du cabinet d’audit KPMG, l’écurie parisienne a enregistré en 2021-2022 le plus gros déficit des cinq grands championnats avec un total de 389M€, et la plus grosse masse salariale de l’histoire du football estimée à 728M€ annuels, de quoi justifier la stratégie de Luis Campos lors du dernier mercato estival, adoptant une stratégie radicalement différente de ses prédécesseurs en limitant les dépenses sur le marché des transferts. Ainsi, le Portugais a notamment refusé de répondre aux exigences de l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, au grand dam de Christophe Galtier alors que les Nerazzurri attendaient au moins 80M€. Pour autant, le PSG n’a pas tiré un trait sur le joueur de 27 ans, libre en fin de saison.

Skriniar en route vers le PSG ?

Comme vous l’avait révélé le10sport.com en octobre dernier, le PSG n’a pas oublié Milan Skriniar et compte bien profiter de sa situation contractuelle pour relancer le dossier. En Italie, on va même plus loin en évoquant l’existence d’un accord entre l’international slovaque et le Paris Saint-Germain, justifiant ainsi la position du joueur avec l’Inter. « Skriniar gagnera. Il ne renouvelle pas car il a déjà un accord avec le PSG, ça fait des mois qu'on en parle. Et l'Inter, dix mois plus tard, perd 50-60 millions d’euros », a lâché le journaliste Michele Criscitiello sur Sportitalia . Un an après sa première offensive, le PSG pourrait donc obtenir gain de cause avec Milan Skriniar en l’accueillant gratuitement (sans indemnité de transfert) à la fin de son engagement avec l’Inter. Un coup magistral sur le papier, mais le passé a montré que les arrivées libres ont très rarement été profitables au club de la capitale.

Wijnaldum, l’échec majeur de l’été 2021

En 2021, le PSG s’illustre sur le marché en réalisant aux yeux de beaucoup l’un des plus grands mercato de l’histoire. Il faut dire que le recrutement parisien avait de l'allure sur le papier, avec les arrivées libres de Gianluigi Donnarumma, tout juste sacré meilleur joueur de l’Euro après le parcours triomphant de la Squadra azzurra , Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. Finalement, tous ont déçu à l’issue de leur première saison du côté du Parc des Princes, en particulier le milieu néerlandais, attendu comme l’un des nouveaux patrons dans l’entrejeu après avoir brillé avec Liverpool, secteur qui fait défaut depuis longtemps au PSG. Mais Wijnaldum est apparu comme une erreur de casting malgré ses 38 apparitions toutes compétitions confondues, l’amenant à plier bagage au terme de sa première année à Paris. L’ex-numéro 18 du PSG n’aura pas plus de chance à l’AS Roma, victime d'une fracture du tibia droit quelques jours seulement après son arrivée en prêt, l’écartant des terrains pendant une bonne partie de la saison.

Ander Herrera ne s’est jamais imposé

Avant ça, Leonardo avait misé sur un autre milieu de terrain de Premier League pour renforcer l’effectif du PSG en la personne d’Ander Herrera. Après cinq saisons à Manchester United, le milieu espagnol espérait ainsi s’imposer dans la capitale française, mais ses blessures récurrentes l'ont empêché de s’illustrer, faisant de lui au fil des mois un indésirable très coûteux poussé vers la sortie. Ander Herrera, qui faisait partie des vingt plus gros salaires du club, finira par retourner à l'Athletic Bilbao à l’été 2022, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat que le PSG espère voir levée.

Dani Alves et Gianluigi Buffon, des cadres loin des espérances

Quelques années avant la venue de Sergio Ramos, également jugé comme un échec selon certains avant même la fin de son aventure parisienne, le PSG a déjà l’idée de recruter certains joueurs expérimentés pour apporter du caractère à son groupe. En 2017, Dani Alves s’engage ainsi pour deux saisons alors que Manchester City était également positionné, permettant à Neymar d’évoluer avec l’un de ses amis proches dans le milieu du foot. Une association qui devait permettre au PSG de passer un cap en Ligue des champions, mais les éliminations successives en huitièmes de finale contre le Real Madrid puis Manchester United ternissent le bilan de l’international brésilien. Face aux Red Devils en 2019, c’est une autre star du ballon rond qui est pointée du doigt : Gianluigi Buffon. En concurrence avec Alphonse Areola, l’ancien portier emblématique de la Juventus n’est resté qu’un an au PSG, une sortie précipitée par son énorme bourde contre Manchester United le soir du 6 mars 2019.

