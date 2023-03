Le PSG vise une nouvelle star en attaque, la réponse tombe

Axel Cornic

Si Kylian Mbappé est intouchable, cela ne semble pas du tout être le cas de Lionel Messi et de Neymar, qui pourraient bien quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Le premier est en effet en fin de contrat, tandis que le second a déjà été poussé vers la sortie dans un passé récent et ne semble plus vraiment avoir sa place au sein du PSG. Et les remplaçants semblent avoir déjà été trouvés...

La saison prochaine on pourrait voir un tout autre PSG évoluer sur le terrain. L’énième désillusion en Ligue des Champions pourrait lancer une nouvelle révolution au sein du club de la capitale et très peu de joueurs semblent être à l’abri.

Qui pour accompagner Mbappé ?

Joueur les mieux payé au monde, Kylian Mbappé n’a à priori rien à craindre. La star française devrait encore être au centre du projet parisien la saison prochaine, ce qui pourrait toutefois ne pas être le cas de ses compères de l’attaque. Lionel Messi comme Neymar pourraient en effet quitter le PSG dans les prochains mois et ainsi laisser la place à l’ouverture d’un nouveau chapitre.

Le PSG rêve d’Osimhen, mais...