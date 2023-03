Une star le fait «fantasmer» pour le PSG, sa réponse tombe

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, le PSG serait susceptible d’une nouvelle fois se montrer actif. Et pour Daniel Riolo la clé se nomme Erling Braut Haaland. Pourtant, le Norvégien devrait snober le PSG. Explications.

Le PSG s’est encore planté et ce, bien que le président Nasser Al-Khelaïfi promettait en juin 2022 une révolution au sein du club de la capitale avec notamment la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football afin d’opérer les changements nécessaires. Une fois encore, le PSG est sorti dès le stade des 1/8èmes de finale en Ligue des champions et cette nouvelle déconvenue pourrait déboucher sur une refonte d’effectif une fois que l’été sera là.

Riolo l’a annoncé, il fantasme sur Haaland et Mbappé au PSG

Editorialiste pour RMC , Daniel Riolo avouait la semaine dernière qu’il fallait faire un ménage au sein du vestiaire et que l’arrivée d’un attaquant comme Erling Braut Haaland donnerait fière allure à l’équipe parisienne. « Le PSG, ce n'est pas cohérent sportivement de prolonger Messi. Ça ne rime à rien. Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l’allure ».

Haaland s’enflamme pour son transfert à Manchester City