C’est confirmé, l’ASSE a remporté une grosse bataille sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’ASSE a connu un mercato très animé après sa relégation en Ligue 2. C’est ainsi que Léo Pétrot a fait son retour au sein de son club formateur. L’ancien défenseur de Lorient se voit d’ailleurs rester très longtemps chez les Verts après avoir refusé plusieurs offres pour signer dans le Forez.

Après la relégation en Ligue 2, l'ASSE a connu une large revue d'effectif l'été dernier avec de très nombreux mouvements, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. C'est ainsi que les Verts ont notamment rapatrié Léo Pétrot, formé dans le Forez. Et ce dernier se voit bien s'inscrire sur le long terme avec les Verts.

Mercato : Messi demande une folie à un club pour signer pic.twitter.com/daQoCWrMJo — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

«Je suis très bien à Saint-Étienne»

« Je suis très bien à Saint-Étienne. Je suis de la région, j’ai toute ma famille ici. Moi, je m’y projette sur le long terme. Mais on sait malheureusement que dans le foot, ce n’est pas aussi simple que cela. Je suis très bien dans ce club, et pourquoi pas y faire toute ma carrière », assure-t-il dans une interview accordée à France Bleu Saint-Étienne Loire avant de revenir sur son arrivée à l’ASSE et les nombreux clubs intéressés.

«L’ASSE, ça passe avant tout»