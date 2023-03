Le PSG vise un énorme transfert à 130M€, il calme tout le monde

La rédaction

Surveillé de près par le Paris Saint-Germain, Victor Osimhen réalise la meilleure saison de sa jeune carrière grâce à ses 25 buts en 29 apparitions avec Naples. Malgré les blessures qu’il a pu subir depuis son arrivée en Italie, le Nigérian s’est toujours senti soutenu et s’est montré très reconnaissant lors d’un entretien pour Elegebete Tv Sports.

Auteur d’une saison flamboyante, Victor Osimhen peut encore remporter le championnat d’Italie et la Ligue des champions avec son club. S’il est une des pièces maîtresses de l’effectif de Luciano Spalletti, l’attaquant napolitain pourrait partir dès cet été vers une destination plus huppée. En effet, Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain cherchent sérieusement à recruter Osimhen selon les dernières informations. Pourtant le Nigérian semble très heureux à Naples.

Deschamps lui joue un mauvais tour, il réagit https://t.co/ePDRWF8Dhb pic.twitter.com/pRc8CEguFN — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Osimhen déclare sa flamme à Naples

Au micro d’ Elegebete Tv Sports , Victor Osimhen a montré tout l’amour qu’il porte à son club actuel en remerciant les supporters napolitains pour tout le soutien et l’admiration qu’il reçoit : « Quand je vois ces choses, je dis juste que je veux faire quelque chose d’incroyable pour rendre l’amour et le soutien que je reçois. (Les supporters, ndlr) chantent mon nom et ce n’est pas évident. Je suis vraiment reconnaissant pour l’amour qu’ils me témoignent, poursuit l’ancien Lillois. La seule façon de les remercier est de les rendre heureux sur le terrain et de réaliser le rêve qu’ils ont depuis tant d’années et qui devient réalité. Je veux m’assurer que je leur donne ce qu’ils veulent, je ferai n’importe quoi » .

« On a parlé un peu »