Le PSG vise un deal étonnant, il fait tout capoter

Arrivé l’été dernier pour suppléer la MNM, Hugo Ekitike n’a jamais semblé pouvoir s’imposer au Paris Saint-Germain et désormais, un départ semble être devenu inévitable. Plusieurs clubs semblent prêts à relancer la carrière du jeune attaquant, mais ce dernier ne semble pas vraiment vouloir laisser les autres décider de son avenir, avec une idée précise en tête.

C’est ce qu’on appelle un pari raté. Après avoir explosé au Stade de Reims, Hugo Ekitike a franchi un palier lors du mercato estival 2022, en rejoignant Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi au PSG. Certains pensaient que ses épaules étaient assez larges pour d’y faire une place, mais une saison plus tard le constat est terrible.

Déjà la fin pour Ekitike

En tout est pour tout, Hugo Ekitike aura disputé 32 rencontres sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière, avec à l’arrivée quatre buts et quatre passes décisives. Trop peu pour quelqu’un qui aspire à se faire une place dans le club le plus ambitieux de France et les récentes arrivées d’Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Gonçalo Ramos ou Lee Kang-In ne vont en rien arranger la situation.

Milan et l’Atalanta croisent les doigts, Lens en pole ?

Ainsi, un départ a rapidement été évoqué pour l’attaquant de 21 ans, qui semble avoir la cote à l’étranger. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que l’Atalanta et l’AC Milan souhaiteraient s’attacher ses services en cette fin de mercato, même si pour le moment les 30M€ réclamés par le PSG semblent bloquer les négociations. Reste le RC Lens, qui aurait vraisemblablement les faveurs d’Ekitike, qui semble donc vouloir continuer sa progression en Ligue 1.

Le PSG aimerait le voir rejoindre Francfort, mais...