Le PSG vise du lourd en attaque, un rendez-vous annoncé

Pierrick Levallet

Cet été, Kylian Mbappé pourrait bien être rejoint par un nouveau buteur au PSG. Luis Campos multiplierait les pistes sur le marché des transferts et serait notamment attentif à la situation de Romelu Lukaku. D'ailleurs, une réunion devrait se tenir très prochainement entre l'Inter et Chelsea au sujet de l'avenir du joueur de 29 ans.

Cet été, le PSG pourrait bien satisfaire les exigences de Kylian Mbappé. La star de 24 ans attendrait l’arrivée d’un nouvel attaquant de pointe pour l’accompagner la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le conseiller football parisien serait notamment attentif à la situation de Romelu Lukaku à en croire Le Parisien . Prêté à l’Inter, le Belge peine à s’imposer et pourrait donc retrouver Chelsea à l’issue de la saison. Il devrait d’ailleurs être fixé pour la suite de sa carrière à ce moment-là.

Réunion à venir pour Lukaku

Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport , Romelu Lukaku, son agent et les propriétaires de Chelsea devraient se rencontrer à la fin de la saison pour discuter de l’avenir du Belge. Si l’attaquant de 29 ans recale les Blues , il devra se trouver une porte de sortie, que ce soit en prêt ou en transfert sec. Par ailleurs, le média transalpin affirme qu’une réunion serait prévue pour la semaine prochaine entre Chelsea et l’Inter. Les deux clubs devraient notamment évoquer la situation de Romelu Lukaku, alors que les Nerazzurri ne seraient pas vraiment favorables à l’idée d’un deuxième prêt pour l’international des Diables Rouges .

