Mercato : Le PSG vise du lourd pour Mbappé, il sort du silence

La rédaction

Luis Campos est arrivé au Paris Saint-Germain sur les conseils de Kylian Mbappé et s'attache à combler son numéro 7. Devant la polémique du « pivot gang » lancé par Mbappé après un match face à Reims où il avait évolué en pointe, poste qu'il n'apprécie pas, le PSG regarde du côté des numéros 9 tels que Victor Osimhen, Harry Kane et même Romelu Lukaku, qui a parlé de son avenir.

Comme l'annonçait le10sport.com, le Paris Saint-Germain va prioriser la secteur offensif durant le mercato estival. Plusieurs profils sont à l'étude pour entourer du mieux possible Kylian Mbappé. Selon Le Parisien , Harry Kane est en haut de la liste même si l'attaquant belge de l'Inter Milan Romelu Lukaku pourrait également être convoité par Luis Campos et les dirigeants parisiens...

Lukaku pisté par le PSG ?

A la fin de la saison, Romelu Lukaku quittera l'Inter Milan pour retrouver le club de Chelsea, qui l'a prêté cette saison. Sous contrat jusqu'en 2026 avec les Blues et devant la quantité de joueurs recrutés cet hiver, il se pourrait que l'international belge soit invité à se trouver un nouveau point de chute. Et selon Le Parisien , son profil serait apprécié par les dirigeants parisiens qui réfléchiraient à le recruter pour en faire leur nouvel attaquant capable de s'entendre sur le terrain avec Mbappé.

«Mon avenir ? Je dois faire attention à ce que je dis...»