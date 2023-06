Le PSG vire Galtier et le tacle une dernière fois

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Christophe Galtier et le PSG, c’est terminé. Le technicien français s’est déjà vu annoncer en interne son limogeage, et l’annonce va bientôt être officialisée par le club de la capitale. D’ailleurs, un membre du PSG n’hésite pas à se lâcher sur le comportement de Galtier…

Comme le10sport.com vous l’a révélé, une réunion était prévue en début de semaine afin de statuer sur l’avenir de Christophe Galtier, qui sort d’une saison délicate au PSG. Et le verdict est tombé de la bouche de Luis Campos : l’ancien entraîneur de l’OGC Nice, du LOSC et de l’ASSE va être limogé. D’ailleurs, au-delà des résultats sportifs peu convaincants, Galtier semble loin de faire l’unanimité sur le plan relationnel au PSG.

Le PSG tente une surprise après Galtier, la réponse est tombée https://t.co/zF7RwQCZQ5 pic.twitter.com/tcVU5PR800 — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Camara dézingue Galtier

Dans un entretien accordé au Parisien, Zoumana Camara, l’entraîneur des U19 du PSG, a pointé du doigt l’attitude de son collègue : « Je n’ai jamais eu d’échanges avec lui avant, donc…Je ne peux pas parler de regrets car chacun a sa manière de fonctionner (…) Chacun sa façon de faire. Mais si demain je passais numéro 1, je ne mettrais personne entre l’entraîneur de la réserve et moi pour parler. Mais ça n’engage que moi », indique Camara.

« Zéro rapports »