Il signe au PSG mais évoque déjà son départ !

Récemment prolongé par le PSG jusqu’en 2024, Zoumana Camara restera donc pour l’instant l’entraîneur des U19 du club de la capitale. Mais l’ancien défenseur, très ambitieux pour la suite de sa carrière, se projette déjà sur un futur rôle de numéro un dans une autre équipe et n’hésitera pas à saisir sa chance.

Le 12 mai dernier, le PSG faisait une annonce surprise, celle de la prolongation de contrat de Zoumana Camara jusqu’en juin 2024 à la tête des U19. Initialement annoncé sur le départ alors que le FC Sochaux lui faisait les yeux doux, Camara a donc finalement décidé de poursuivre l’aventure avec les jeunes du PSG.

Camara justifie sa prolongation au PSG

Interrogé dans les colonnes du Parisien , il s’est expliqué sur ce choix de prolonger dans la capitale, mais ouvre la porte à un éventuel futur challenge en tant qu’entraîneur principal : « Prêt pour le costume de numéro 1 ? Dans ma construction, je m’en rapproche de plus en plus. Mais ça sera le projet qu’on me proposera qui me fera dire si je suis vraiment prêt. On a parlé de longévité, de loyauté et ce sont des choses auxquelles j’attache beaucoup d’importance. Je ne pouvais pas jouer un double jeu où à la fois je gardais cette proposition en suspens et qu’en même temps je cherchais une porte de sortie. Ça ne rentre pas dans mes valeurs. Je me suis engagé, je suis à 200 % ici », indique Camara.

« Si une offre vient, je l’étudierai »