Le PSG veut un joueur de Deschamps : L’énorme coup à 0€ qui s’annonce !

Le Paris Saint-Germain voudrait réaliser un gros coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Dayot Upamecano, dont le contrat se termine à la fin de la saison. Cependant, la concurrence est rude, avec Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone également en lice pour s'attacher les services du défenseur français.

Toujours sous la contrainte du fair-play financier comme le rappelle le quotidien L’Équipe dans ses colonnes du jour, le Paris Saint-Germain reste à l’affût du moindre bon coup sur le marché des transferts. C’est ainsi que le club de la capitale s’intéresserait à Dayot Upamecano, dont le contrat avec le Bayern Munich arrive à expiration à la fin de la saison, selon les informations du média allemand Bild.

Manchester United intéressé Mais le PSG n’est pas le seul à avoir flairé la belle affaire comme l’explique Foot Mercato ce mercredi. En Angleterre, plusieurs formations lorgneraient l’international français, à commencer par Manchester United.