Le PSG veut transférer un champion du Monde !

Axel Cornic

Le mercato estival a fermé sa porte il n’y a pas si longtemps, mais au Paris Saint-Germain on semble déjà penser au prochain. Et on se concentre surtout sur les départs, puisque Luis Enrique et Luis Campos souhaiteraient continuer à modifier en profondeur l’effectif parisien.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023, beaucoup de choses ont changé à Paris. Et ça continue, avec notamment le départ de Gianluigi Donnarumma, qui continue de faire parler même des mois après. Mais le PSG ne va pas s’arrêter là, puisque d’autres joueurs pourraient être poussés vers la sortie.

Ramos vers le départ ? D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Gonçalo Ramos serait l’un des premiers candidats au départ. Le Portugais est une doublure en attaque et il pourrait bien décider de poursuivre sa carrière loin du PSG, avec notamment des clubs à l’étranger qui aimeraient s’attacher ses services.