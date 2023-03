Le PSG veut tout changer après le fiasco, il a la solution

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi serait tout bonnement furieux depuis l’élimination du PSG mercredi soir en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Et pour remédier à ce problème, le président parisien compterait changer d’entraîneur. Un ancien de Manchester City lui souffle un nom ronflant.

Une fois n’est pas coutume, le PSG de Kylian Mbappé a encore échoué en Ligue des champions et ce, de manière prématurée. En effet, comme ce fut le cas en 2018 face au Real Madrid, en 2019 face à Manchester United, l’exercice précédent une fois encore face au Real Madrid et cette saison contre le Bayern Munich, le PSG est sorti par la petite porte des plus grandes des compétitions européennes au stade des 1/8èmes de finale.

Al-Khelaïfi pense à limoger Galtier pour le remplacer par Tuchel

Un camouflet supplémentaire pour les propriétaires qataris du PSG qui pourraient être amenés à opérer de nouveaux changements à la tête de l’effectif parisien comme ce fut le cas l’été dernier avec la nomination de Christophe Galtier. D’après Relevo , le président Nasser Al-Khelaïfi serait furieux de cette élimination précoce et songerait à se séparer de Galtier pour rapatrier Thomas Tuchel entre autres.

Pour gagner la Ligue des champions, il affirme que le PSG doit nommer Mourinho