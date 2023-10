Le PSG veut signer une star, c’est 150M€

La rédaction

En froid avec ses supérieurs, Victor Osimhen pourrait bien quitter le Napoli dans les prochains mois. Après avoir tenté de le recruter l'été dernier, le PSG garderait un œil sur cette situation selon les informations de la presse italienne. Mais Aurelio de Laurentiis ne compte faire aucun cadeau dans ce dossier.

Le nom de Victor Osimhen a, longtemps, figuré dans la short-list de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG s'était entretenu avec son agent, sans pour autant parvenir à le faire venir. Mais malgré les arrivées de Gonçalo Ramos ou encore de Randal Kolo Muani, le club de la capitale continuerait à garder un œil sur la situation d'Osimhen, dont l'avenir demeure de plus en plus incertain.

« Victor Osimhen fait face à un avenir légèrement incertain »

Depuis plusieurs jours, Osimhen est en froid avec Rudi Garcia, mais aussi avec ses dirigeants. « Victor Osimhen fait face à un avenir légèrement incertain après s'être brouillé avec le club suite à une vidéo TikTok se moquant de lui pour un penalty manqué. Le club n’a pas présenté d’excuses malgré la publication d’une déclaration expliquant comment elle a été publiée » a lâché le journaliste anglais Ben Jacobs.

Le prix est fixé pour Osimhen