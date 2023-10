Mbappé : France 98 dénonce un problème en équipe de France

Amadou Diawara

Capitaine de l'équipe de France depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbapppé s'est rendu indispensable au sein du groupe de Didier Deschamps. D'après Bixente Lizarazu, champion du monde 98, les Bleus sont même méconnaissables lorsque la star du PSG n'est pas sur le terrain.

A la fin de la dernière Coupe du Monde, Kylian Mbappé est devenu le nouveau capitaine de l'équipe de France, profitant des retraites internationales d'Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda et de Karim Benzema. Pour L'Equipe , Bixente Lizarazu a analysé l'impact de la star du PSG sur les Bleus . Et selon le champion du monde 98, l'équipe de France n'y arrive pas lorsque Kylian Mbappé est absent.

«Son absence est lourde de conséquences»

« Les Bleus possèdent un joueur d'exception qui, lorsqu'il est sur le terrain, donne de la confiance à ses partenaires en même temps qu'il diffuse de la peur chez l'adversaire. Kylian Mbappé rend plus fort et l'équipe de France est une tout autre équipe lorsqu'il est présent. On ne mesure pas toujours son impact sur un match avec acuité et il faut parfois attendre qu'il ne soit pas là pour se rendre compte à quel point son absence est lourde de conséquences », a confié Bixente Lizarazu, avant d'en rajouter une couche.

«Leur potentiel ne compense pas un jour sans Mbappé»