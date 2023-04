Le PSG veut repartir à zéro, la menace est connue

La rédaction

Julian Nagelsmann serait susceptible de reprendre du service en fin de saison après son licenciement au Bayern Munich. Le PSG ferait partie de ses courtisans, mais Chelsea aurait déjà bougé ses pions. Explications.

Avant même les révélations qui ont mené au scandale raciste dans lequel il est le protagoniste, l’avenir de Christophe Galtier du côté du PSG s’écrivait plus qu’en pointillés. En effet, bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 au Paris Saint-Germain, Galtier ne devrait pas être sur le banc de touche du club de la capitale la saison prochaine. Sur les ondes de RMC , Jérôme Rothen a en effet communiqué cette information en début de semaine.

Pour l’après-Galtier, le PSG penserait à Nagelsmann

Pour le remplacer, le PSG aurait déjà coché plusieurs noms sur sa short-list dont celui de Julian Nagelsmann, remercié par le Bayern Munich lors de la trêve hivernale de mars. Cependant, Chelsea est également en quête d’un entraîneur pour prendre la suite de l’intérimaire Frank Lampard à l’issue de la saison.

Nagelsmann a déjà parlé avec Chelsea