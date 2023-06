Le PSG veut régaler Mbappé, Mourinho s’en mêle

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Harry Kane pourrait quitter Tottenham cet été. En ces sens, le PSG est annoncé comme un de ses prétendants, le club de la capitale étant à la recherche d’un attaquant complémentaire avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid s’intéresserait également à l’international anglais afin de prendre la succession de Karim Benzema et se serait renseigné auprès de José Mourinho.

Lors de la prochaine période de transfert, le PSG souhaite s’attacher les services d’un attaquant capable d’épauler Kylian Mbappé, un profil déjà recherché l’été dernier. Dans cette optique, plusieurs noms sont annoncés dans le viseur du club de la capitale et selon Le Parisien , Harry Kane serait tout en haut de sa liste.

Le Real Madrid également sur la piste de Kane

L’international anglais est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham et pourrait s’en aller lors du prochain mercato estival. Cependant, le PSG ne serait pas seul sur le coup, puisque Manchester United, mais également le Real Madrid, seraient intéressés. Après l’annonce du départ de Karim Benzema, qui a rejoint Al-Ittihad en Arabie Saoudite, la Casa Blanca est à la recherche de son successeur.

Pérez s’est renseigné auprès de Mourinho