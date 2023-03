Le PSG veut programmer son retour, il empêche une bombe d’éclater

La rédaction

Seul entraîneur à avoir réussi à hisser le PSG en finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel avait directement rebondi à Chelsea après son départ du club parisien fin 2020. Avec les Blues, l’Allemand avait remporté la Ligue des Champions l’année suivante, avant d’être limogé en septembre 2022. La presse allemande révèle ce vendredi des informations importantes sur le licenciement de Thomas Tuchel avec les Blues, sachant qu'il est de nouveau lié au PSG.

Le nom de Thomas Tuchel fait sensation ces derniers temps. Et pour cause, le tacticien allemand est convoité par de nombreux clubs européens, que ce soit le PSG, qui souhaite le faire revenir après avoir été déçu par Christophe Galtier, ou encore le Real Madrid, qui aimerait anticiper le possible départ de Carlo Ancelotti en fin de saison. Dans la presse, les conditions de départ du Thomas Tuchel à Chelsea intéresse également. En effet, Bild a lâché des précisions sur son licenciement de Chelsea, qui remonte à septembre 2022. Et selon le média allemand, l'entraîneur aurait des choses à cacher.

Tuchel viré à cause de mystérieuses affaires extra-sportives

Désormais divorcé de son épouse Sissi (avec qui l’entraîneur était marié depuis 2009), Thomas Tuchel avait été licencié en début de saison après quelques mauvais résultats avec Chelsea. Le club anglais aurait alors envoyé un mail à la femme de l’Allemand en expliquant concrètement que son mari avait été démis de ses fonctions pour de mystérieuses affaires extra-sportives, mais aussi parce qu'il avait perdu tout le respect de ses joueurs.

Thomas Tuchel en danger à cause de son ex-femme ?