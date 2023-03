Poussé dehors par le PSG, Neymar a pris une décision fracassante

La rédaction

Après une énième blessure à la cheville, Neymar et le PSG ont décidé de procéder à une opération, pour mettre fin à ce calvaire. La saison du Brésilien est donc d'ores et déjà terminée, et une question se pose désormais : quel avenir pour Neymar ? Le PSG aimerait se séparer de lui, et aurait déjà tenté de le pousser dehors l'été dernier, mais le Brésilien ne voudrait pas partir.

Neymar a déjà manqué 86 matchs depuis son arrivée dans le club de la capitale en 2017, soit quasiment deux saisons. Un chiffre qui montre la fragilité de l'attaquant brésilien du PSG et qui aurait convaincu le club parisien dese débarrasser de lui le plus vite possible, notamment pour alléger la masse salariale. Et ce ne sera pas chose aisée, puisqu'il n'est absolument pas disposé à quitter le PSG.

Neymar poussé dehors cet été ?

Selon les informations du Parisien , Luis Campos voulait voir Neymar partir du PSG l'été dernier. Si le PSG s'est dirigé vers ce choix, c'est à cause deses nombreuses blessures et parce qu'il a déjà manqué de grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions. Vu la masse salariale délirante du PSG (728M€ par an), et le besoin de la part du club de faire partir certains de ces joueurs pour en recruter de nouveaux, le club pourrait de nouveau pousser Neymar vers la sortie cet été.

Neymar ne veut pas quitter le PSG