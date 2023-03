«Un projet assez fantastique» : Le PSG le contacte, il est prêt à dire oui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG se heurte au refus de la mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, la direction du club envisage de déménager au Stade de France, mais d’autres options sont sur la table, dont la construction d’une nouvelle enceinte à l'hippodrome de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine.

C’est un sujet qui commence à revenir régulièrement sur la table, où évoluera le PSG dans les années à venir ? Si la direction du club fait toujours du Parc des Princes sa priorité, le refus d’Anne Hidalgo et de ses équipes de vendre la mythique enceinte de la porte de Saint-Cloud oblige le PSG à étudier d’autres pistes.

Le PSG étudie les pistes

Selon L’Équipe , le PSG envisage notamment de déménager au Stade de France en répondant à l’appel d'offres lancée par l’État pour la période s'ouvrant à partir du 1er juillet 2025. Mais les propriétaires qataris n’ont pas exclu non plus la possibilité de créer leur propre stade, avec une idée en tête pour son emplacement.

PSG : Le Qatar veut bouger, le clan Macron approuve https://t.co/Z8NOtUzR97 pic.twitter.com/h8uZH0UW83 — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

« Nous n’avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter »