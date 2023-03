Le PSG prépare une offre à 600M€, la révolution est en marche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Qatar et la mairie de Paris reste en désaccord au sujet du rachat du Parc des Princes, le PSG pourrait quitter la Porte de Saint-Cloud dans un avenir proche. Les propriétaires du club de la capitale envisagent en effet de changer d’air, et la perspective d’un déménagement au Stade de France, pourtant un temps écartée, est aujourd’hui dans les tuyaux.

Le PSG a écrit les plus belles pages de son histoire du côté du Parc des Princes, enceinte mythique du football tricolore dans le cœur de tous les supporters du club, mais ces derniers pourraient être contraints d’aller plus loin pour assister aux rencontres de leur équipe. Depuis plusieurs mois, la guerre est déclarée entre le PSG et Anne Hidalgo. Les propriétaires qataris du club souhaitent mettre la main sur le Parc des Princes pour y mener de gros travaux, mais se heurtent au refus de la mairie de Paris. De quoi pousser le PSG à envisager un déménagement..

Le PSG prêt à déménager au Stade de France

Ainsi, plusieurs hypothèses sont sur la table en cas de départ du Parc des Princes, dont la construction d’une nouvelle enceinte ou une migration vers le Stade de France. Le deuxième cas ne semblait pas privilégié par les dirigeants parisiens jusqu’à maintenant, mais leur position aurait évolué à en croire L’Équipe.

Un achat à 600M€