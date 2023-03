Le feuilleton Mbappé est relancé, le PSG lâche déjà sa réponse

Pierrick Levallet

L'élimination de la Ligue des champions ce mercredi pourrait coûter cher au PSG. En effet, Kylian Mbappé pourrait claquer la porte à l'issue de la saison, alors que le Real Madrid se tient encore à l'affût. Néanmoins, le club de la capitale aurait déjà pris sa décision pour l'avenir de la star de 24 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024.

Ce mercredi, le PSG a vécu un nouveau fiasco en Ligue des champions. Battu par le Bayern Munich, la formation parisienne s’est fait éliminer dès les huitièmes de finale. Un désastre qui pourrait bien pousser Kylian Mbappé vers la sortie. Marca et The Athletic ont dévoilé l’existence d’échanges secrets entre le Real Madrid et le clan de l’international français. Mais au PSG, l’avenir du Kylian Mbappé est tout tracé.

Le PSG ne veut pas vendre Mbappé

Comme le rapporte Mundo Deportivo , le PSG n’aurait pas du tout l’intention de vendre Kylian Mbappé cet été. Au contraire, le club de la capitale voudrait construire un autre projet autour de la star de 24 ans. Dans cette optique, la direction parisienne préparerait déjà son recrutement pour le prochain mercato estival.

Un mercato de folie se prépare