Cette star jette un froid sur son avenir, l'OM lui fait la cour

Amadou Diawara

Arrivé lors du dernier mercato estival à l'OM, Alexis Sanchez sera en fin de contrat le 30 juin. Conscient de sa situation, l'attaquant chilien a mis la pression à sa direction quant à son avenir. Totalement sous le charme d'Alexis Sanchez, Igor Tudor lui a clamé son amour ce vendredi après-midi en conférence de presse.

A la peine à l'Inter, Alexis Sanchez s'est entendu avec la direction des Nerazzurri pour résilier son contrat. Alarmé par la situation du Chilien, l'OM en a profité pour boucler son transfert librement et gratuitement lors du dernier mercato estival. Ayant signé un contrat d'une saison à Marseille, Alexis Sanchez partira dans un nouveau club à la fin de cet exercice 2022-2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Mais pour parapher un nouveau bail à l'OM, la star chilienne de 34 ans veut des garanties sportives.

«On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra»

« J’ai très envie de rester ici. Je suis venu pour gagner des titres. Je ne veux pas être 2ème, je veux gagner. (...) On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… » , a confié Alexis Sanchez dernièrement lorsqu'il a été interrogé sur son avenir.

«Un entraîneur veut des joueurs forts et il en fait partie»