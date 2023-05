Le PSG veut l’éjecter, une offre se prépare

Jean de Teyssière

Une année et puis s'en va. L'aventure entre le Paris Saint-Germain et Renato Sanches n'aura pas duré longtemps puisque le Portugais devrait faire partie du coup de balai effectué par le PSG cet été. Heureusement pour lui, il a encore le cote sur le marché des transferts et le club turc de Galatasaray serait très intéressé de faire venir le Golden Boy 2016.

Face au faible rendement de Renato Sanches cette saison (20 matchs de Ligue 1, 5 titularisations et 2 buts), le PSG ne retiendra pas l'attaquant portugais qui pourrait même être poussé vers la sortie. Mais un club, qui devrait même disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Renato Sanches vers Galatasaray ?

La Turquie pourrait offrir une énième chance à Renato Sanches de se relancer. En effet, d'après le média turc Fanatik , repris par Foot Mercato , Galatasaray se serait positionné sur le dossier du numéro 18 du PSG. Aucun accord n'a encore été signé mais l'optimisme est au rendez-vous.

Sanches tenté par la Ligue des Champions

Ce qui pourrait faire pencher la balance du côté de Galatasaray, c'est le futur titre de champion de Turquie qu'il pourrait remporter. En cas de titre, Galatasaray sera qualifié directement pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Un critère qui pourrait tenter Renato Sanches d'émigrer vers la Turquie la saison prochaine. Ce qui ferait les affaires du PSG.