Le PSG veut boucler un transfert colossal, un grande nouvelle est annoncée

Maintenant que Pablo Sarabia est parti, le PSG lui chercherait un remplaçant. Christophe Galtier a déjà révélé le profil ciblé, et Luis Campos aurait récemment activé la piste menant à Kai Havertz. Toutefois, le Bayern Munich serait également intéressé par l'international allemand. Mais finalement, le club bavarois ne devrait pas être un réel danger pour le PSG.

Cet hiver, le PSG s’est séparé de Pablo Sarabia. L’Espagnol s’est envolé du côté de Wolverhampton, en Premier League. Désormais, le club de la capitale va pouvoir lui trouver un remplaçant. Et en conférence de presse, Christophe Galtier annonçait le profil ciblé. « On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête » confiait l’entraîneur du PSG. Depuis, la formation parisienne est liée à quelques joueurs, comme Marcus Thuram. Mais Luis Campos aurait ouvert une nouvelle piste sur le mercato très récemment.

Comme annoncé par Média Foot , le PSG en pincerait pour Kai Havertz. Cependant, Chelsea ne devrait pas se laisser faire. D’après CBS Sports , les Blues auraient prévu de lui donner sa chance lors de la seconde partie de saison. La formation londonienne fonderait de solides espoirs en Kai Havertz. Le Bayern Munich était également annoncé sur le dossier. Mais finalement, le club allemand ne devrait pas être un sérieux problème pour le PSG.

Update #Havertz (because of many requests): He is absolutely NO topic in this transfer window! He won’t join Bayern in January. No more transfers after Blind & Sommer. Bayern is working on Choupos contract extension now. #CFC @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/qRmme4l0Ii