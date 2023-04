Le PSG vend la mèche pour le transfert de Neymar

Thibault Morlain

Reverra-t-on Neymar sous le maillot du PSG ? Alors que la saison du Brésilien est terminée depuis son opération à la cheville, les rumeurs vont bon train concernant l'avenir du numéro 10 parisien. Malgré un contrat jusqu'en 2027, il est à nouveau question d'un possible transfert de Neymar cet été. Telle serait en tout cas la volonté du PSG. L'objectif serait ainsi de se débarrasser de l'ancien du FC Barcelone, mais à Paris, on serait visiblement conscient de la complexité du dossier.

Avec le maillot du PSG, Neymar avait réalisé un début de saison XXL. En effet, le Brésilien alignait les grosses performances, lui qui ne devait pourtant pas être là. L'été dernier, le club de la capitale avait tout fait pour se séparer de son numéro 10, mais faute de prétendant, Neymar était donc resté dans l'effectif de Christophe Galtier. Un an est quasiment passé et voilà que l'envie du PSG serait toujours la même : se séparer du Brésilien. Mais cette fois sera-t-elle la bonne pour refourguer le joueur sous contrat jusqu'en 2027 à quelqu'un ? Pas sûr...

Neymar : Il annonce une catastrophe pour le PSG https://t.co/Hmg4K2nxD7 pic.twitter.com/pgfXb5yLf5 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Un avenir... au PSG ?

Tandis que Neymar semble plus heureux que jamais au PSG, lui qui attend d'ailleurs un heureux événement et va être papa pour la deuxième fois, le club de la capitale voudrait donc s'en séparer. Mais cela pourrait à nouveau se solder par un échec. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , le PSG saurait d'ores et déjà que ce serait quasiment impossible de boucler le transfert de Neymar pour cet été. Il n'empêche qu'au sein de la direction parisienne, certains auraient tout de même un infime espoir d'y arriver...

Neymar courtisé en Angleterre ?

Le PSG réussira-t-il alors à se séparer de Neymar cet été ? Tout dépendra de la demande sur le marché. La question est donc se savoir si un club voudrait du Brésilien et mettra l'argent sur la table pour se l'offrir. Cela pourrait être le cas en Premier League. Selon de récents échos, Chelsea serait intéressé par Neymar, de même qu'un autre club anglais. Affaire à suivre dans ce feuilleton Neymar...