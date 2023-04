PSG : Le transfert de Messi dicté par Neymar

La rédaction

L'avenir de Lionel Messi au Paris Saint-Germain s'inscrit en pointillés puisqu'il n'a toujours pas prolongé son contrat, qui se termine le 30 juin prochain. De multiples rumeurs font état d'un retour au FC Barcelone sans que rien ne soit officiel pour le moment. Et devant la quasi-obligation pour le club parisien de se séparer de l'un de ses membres de la MNM, Neymar était le favori pour partir, et c'était le choix du PSG. Mais tout pourrait ne pas se passer comme prévu selon Rolland Courbis.

Neymar, dont la saison est terminée depuis son entorse et opération de la cheville droite est au coeur de la rumeur de départ de Lionel Messi. Sous contrat jusqu'en juin 2027, la star brésilienne se voit bien rester encore longtemps à Paris, au grand dam de sa direction qui préférait garder Lionel Messi. Mais ce dernier ne semble pas avoir les mêmes envies que Neymar...

Le mystérieux voyage de Messi à Barcelone

Après la victoire face à Angers, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a donné une permission de trois jours off à ses hommes. Lionel Messi a pris la direction de Barcelone avec... 15 valises selon le média espagnol Jijantes . De quoi alimenter les rumeurs faisant état d'un retour de Messi à Barcelone et qui profiterait de ces jours off pour débuter son déménagement. Si de nombreux médias s'accordent à dire qu'aucune discussion n'a eu lieu avec le Barça durant ce séjour, Messi serait revenu qu'avec une seule valise...

Parti du club, il prépare ses retrouvailles avec une star du PSG https://t.co/Vj66vy3yBV pic.twitter.com/QNHu501MXo — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« A partir du moment où Neymar est sous contrat… »