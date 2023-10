Le PSG va passer à l’action pour Mbappé

Hugo Chirossel

Si la situation s’est apaisée après les tensions de cet été, le PSG et Kylian Mbappé n’ont toujours pas réglé la question de son avenir. Le contrat de l’international français arrive à son terme en juin prochain et il pourrait donc s’en aller libre dans quelques mois. Le club de la capitale n’a pas abandonné l’idée de le prolonger et a déjà prévu son coup.

Cet été, le feuilleton Kylian Mbappé a une nouvelle fois défrayé la chronique. En raison de sa situation contractuelle, le PSG avait décidé de le mettre à l’écart du groupe cet été. Ce qui pourrait notamment expliquer sa baisse de forme en ce début de saison, comme l’a avoué Didier Deschamps.

Une relation apaisée entre les deux parties

Les tensions de cet été se sont malgré tout apaisées depuis que Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique. Pour preuve, Nasser Al-Khelaïfi a multiplié les déclarations pour encenser le capitaine de l’équipe de France, affirmant même qu’il mérite le Ballon d’Or cette année.

Le PSG a prévu son coup pour Mbappé