PSG : Son transfert fait parler, il lâche une annonce

Après onze ans au PSG, Marco Verratti a été poussé au départ cet été, notamment par Luis Enrique qui ne comptait pas sur le milieu de terrain italien. Ce dernier a ainsi rejoint Al-Arabi au Qatar. Un choix qui n'a pas manqué d'être commenté et critiqué, certains observateurs estimant même qu'il est en pré-retraite désormais. Mais le natif de Pescara assure qu'il continue à prendre du plaisir.

Durant le précédent mercato estival, le PSG n'a pas hésité à très largement bouleverser son effectif, y compris en se séparant de certaines stars, ce qui semblait encore impossible il y a quelques saisons. Mais le club de la capitale a bel et bien bouclé les départs de Neymar, Sergio Ramos et Lionel Messi. Mais également celui de Marco Verratti. Et c'est bien le transfert de l'Italien qui fait le plus débat.

Luis Enrique en a marre, Marco Verratti interpelle le PSG ! https://t.co/vF3kkG0S27 pic.twitter.com/JqMrIEiM39 — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Le transfert de Verratti a fait parler

D'abord sur le plan sportif puisque la créativité de Marco Verratti semble faire défaut au sein de l'effectif de Luis Enrique, mais également concernant le choix de la destination du natif de Pescara. Alors qu'il avait des touches en Europe, Verratti a effectivement rejoint Al-Arabi au Qatar ce qui ressemble déjà à une pré-retraite à seulement 30 ans. Interrogé à ce sujet, l'ancien joueur du PSG a répondu clairement.

«La chose la plus importante dans la vie est de prendre du plaisir»