Le PSG lui rend hommage, il craque et lâche une punchline

Thomas Bourseau

Onze saisons pleines au PSG… pour un adieu non sans émotion au Parc des princes en septembre dernier pour Marco Verratti. L’Italien n’a pas su retenir ses larmes au moment de tourner la page Paris Saint-Germain, son grand amour sportif, qu’il n’a jamais souhaité tourner de son propre aveu.

Marco Verratti n’aura pas fait long feu au PSG sous Luis Enrique. En effet, alors que cela faisait onze ans qu’il était devenu un joueur du Paris Saint-Germain, l’international italien a entendu de la bouche du nouvel entraîneur du club parisien qu’il n’entrait pas dans ses plans. Au moment de ses adieux au Parc des princes le 15 septembre dernier, lui qui évolue à présent à Al-Arabi, Marco Verratti a laissé libre court à ses émotions.

Marco Verratti a vu sa vie défiler au moment de ses adieux au PSG

Pour L’Equipe , Marco Verratti a lâché une punchline sur son ressenti au moment de dire au revoir au PSG et au Parc des princes. « Si j’ai vu ma vie défiler devant mes yeux ? (Il rigole.) C'est ça, j'ai revu passer ces onze ans. Je savais que c'était la dernière fois que j'étais sur cette pelouse. Je me doutais que ça allait être spécial : lors des adieux d'autres joueurs, j'étais le premier ému. Être là avec ma famille, mes enfants, c'était fort. Tout le monde ne fait pas onze ans dans la même équipe ! Avec les entraînements, les matches, j'ai plus vu tous les mecs du PSG que ma famille ».

Mercato : Verratti évoque déjà un retour au PSG ! https://t.co/TEBizpzNV0 pic.twitter.com/LUVZuRiIm0 — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

«Tu ne fais pas onze ans dans une équipe si tu n'es pas amoureux»