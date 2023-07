Le PSG va lâcher une fortune à Kylian Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG avant le 1er août. Un coup dur pour le club de la capitale, qui devra lui verser une prime de fidélité de 60M€ dans les prochains jours. Mais du côté de la formation parisienne, on s'attend à un départ de la star lors de ce mercato.

Après six ans de vie commune, le PSG voudrait fermer la page Kylian Mbappé. Le joueur français s'est attiré les foudres de ses dirigeants après avoir refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat. Ecarté de la tournée asiatique, Mbappé patiente à Paris, en attendant une issue favorable pour les deux parties. En coulisses, le PSG n'hésiterait pas à mettre la pression sur le joueur et son entourage.

Le PSG ne veut pas lui verser la prime de fidélité

Et pour cause, le PSG voudrait se séparer à tout prix de Mbappé. Le plus rapidement possible serait le mieux pour le club parisien, qui veut éviter de lui verser la prime de fidélité. « La position du PSG est inflexible : s'il ne renouvelle pas ou n'accepte pas d'être vendu, il restera dans les tribunes. Le PSG étudie les moyens d'éviter de payer la prime de fidélité à Mbappé » avait confirmé Andres Onrubia, journaliste pour As .

Le PSG va lâcher un chèque