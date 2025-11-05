Le PSG va dégainer une offre : Le transfert qui va semer la panique dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la lignée de son nouveau projet qui consiste à miser sur de jeunes talents pour le futur, le PSG s'intéresserait notamment à Aleksey Batrakov. Jusque-là, rien de surprenant, sauf que pour des raisons géopolitiques, ce transfert pourrait poser problème dans le vestiaire où l'international ukrainien Illia Zabarnyi côtoie déjà un Russe, Matvey Safonov.

C'est peut-être un transfert risqué que prépare le PSG. En effet, selon les informations de Match TV, le club de la capitale a prévu de dégainer une offre pour le prodige russe Aleksey Batrakov qui réalise un excellent début de saison avec le Lokomotiv Moscou. « Batrakov figure sur la liste des candidats du PSG pour renforcer son effectif. Le club français pourrait formuler une offre intéressante au Lokomotiv dès cet été, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Paris », assure une source au média russe.

Le PSG va dégainer pour Aleksey Batrakov ? A priori, rien de surprenant n'est à noter dans le fait que le PSG cherche à recruter un crack de 20 ans. Sauf que la géopolitique pourrait s'en mêler. Et pour cause, l'été dernier, le club de la capitale à recruter l'international ukrainien Illia Zabarnyi qui doit déjà côtoyer un joueur russe à savoir Matvey Safonov. Dans le contexte actuel de guerre entre les deux pays, le défenseur central parisien reconnaissait à la fin du mois d'août au micro du média ukrainien Football 360 qu'il n'entretenait « aucune relation avec les Russes ».