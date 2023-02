Le PSG va commettre une erreur fatale, il hallucine

Arnaud De Kanel

Au printemps 2021, le PSG officialisait la prolongation de Neymar jusqu'en 2027. Une décision pour le moins surprenante au vu du rendement du Brésilien. Après avoir prolongé Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG s'attarde désormais à l'avenir du dernier membre du trio infernal, Lionel Messi et souhaite qu'il poursuive l'aventure. Daniel Riolo ne comprend pas cette décision.

Le trio d'attaque du PSG ne cesse de faire les gros titres. Peu en vue depuis le retour de la Coupe du monde, Neymar et Lionel Messi sont pointés du doigt. Il y a bientôt deux ans, le club de la capitale prenait la décision de prolonger le Brésilien jusqu'en 2027 alors ses performances étaient loin d'être convaincantes. Le salaire de Neymar pose énormément problème pour recruter, à l'instar de celui de Lionel Messi. Et voilà que le PSG veut tout faire pour prolonger l'Argentin alors que l'association avec les deux autres vedettes ne fait plus autant de merveilles. Daniel Riolo craint que les dirigeants parisiens commettent une grosse erreur en faisant reposer le projet sur Neymar et Messi.

«Je ne ferais rien avant le 1/8ème de finale»

L'éditorialiste estime que le PSG ne devrait pas trancher pour Leo Messi avant le match retour face au Bayern. « Si j’étais eux et si j’étais un peu habile, je ne ferais rien avant le 1/8ème de finale pour ne pas le froisser lui par rapport à ce qu’il veut et peut-être qu’il n’a pas réellement exprimé ce qu’il veut. Si je suis éliminé et qu’il ne reste plus que le championnat, je me dis que ce n’est pas une bonne idée de le prolonger et je lui dis : nous n’allons pas te prolonger. Il fait la gueule pour la fin de saison et puis au revoir tout le monde, on se quitte comme on se quitte », a-t-il lâché dans l'After Foot , avant de poursuivre.

«C’est aberrant»