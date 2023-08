Le PSG va boucler un nouveau transfert, la barre des 300M€ dépassée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé est proche de s’engager en faveur du PSG, mais pour combien ? Le doute existe concernant la validité de sa clause libératoire fixée à 50M€. Le club de la capitale pourrait donc payer l’international français plus cher qu'annoncé initialement, de quoi éventuellement porter à 300M€ la somme versée au FC Barcelone sur le marché des transferts.

Le PSG n’a donc pas levé la clause libératoire d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone fixée à 50M€. L’attaquant français souhaiterait en effet partir par la grande porte, dans le cadre d’une opération validée par son club, et éviter le psychodrame survenu avec Neymar en 2017, un départ qui n’a jamais été digéré en Catalogne. Pas de quoi remettre en question son arrivée dans la capitale qui ne serait qu’une question de temps, mais l’indemnité de transfert demeure en revanche incertaine. Depuis ce mardi 1er août, le montant de la clause de l’international tricolore a doublé, passant ainsi à 100M€. Une somme que le PSG ne devrait pas débourser pour autant puisque les deux formations ont entamé les négociations pour l’attaquant de 26 ans, actuellement dans sa dernière année de contrat.

Le PSG a déjà lâché 233M€ au Barça

Le Paris Saint-Germain pourrait donc débourser plus que les 50M€ prévus avec la clause libératoire d’Ousmane Dembélé qui n’est plus active depuis lundi soir, et porter à 300M€ la somme totale versée au FC Barcelone sur le mercato. Le transfert de Neymar occupe évidemment une place conséquente, le PSG déboursant les 222M€ de sa clause à l’été 2017. L’international brésilien rejoignait alors plusieurs de ses compatriotes dans la capitale, dont Maxwell, recruté en janvier 2012 en provenance du club culé pour 7M€. Rafinha suivra, s’engageant en octobre 2020 pour 1,5M€.

Avant l’arrivée de QSI, le PSG avait déjà bouclé deux deals avec le FC Barcelone, mettant la main sur Frédéric Déhu (6M€) en août 2000, puis Mikel Arteta quelques mois plus tard, prêté une saison et demie. Au total, le PSG a donc lâché 233M€ au Barça. Si l’indemnité d’Ousmane Dembélé atteignait la barre des 67M€, les 300M€ seraient alors atteints. Dans le sens inverse, le total est beaucoup moins élevé, Ronaldinho (32M€) et Lucas Digne (16,5M€) étant les seuls à s’envoler de Paris pour le Camp Nou.

Comme Lionel Messi, ils sont arrivés libres du Barça

Mais Neymar et les cinq autres joueurs cités ci-dessus ne sont pas les seuls à avoir débarqué en provenance du FC Barcelone, sauf que le PSG n’a pas eu à débourser le moindre centime pour s’attacher définitivement leurs services. Arnau Tenas est d’ailleurs le dernier à faire le déplacement depuis la Catalogne. Le portier espagnol de 22 ans, arrivé à la fin de son contrat avec le Barça, s’est officiellement engagé en faveur du club de la capitale le week-end dernier. D’autres espoirs avant lui avaient eux aussi pris la décision de rejoindre le PSG une fois leur bail arrivé à terme avec l’écurie blaugrana , à savoir Kays Ruiz-Atil (2015) et Xavi Simons (2019).