Le PSG va bénéficier d’un gros privilège, Mbappé jubile déjà

Alors que le PSG vit une saison très compliquée au niveau des résultats, beaucoup de choses devraient changer dans l’effectif du club de la capitale. Luis Campos cherche un attaquant et Harry Kane est l’une de ses priorités. Tottenham est prêt à négocier à partir de 90M€ pour les clubs étrangers… contre 113M€ pour les équipes anglaises.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le PSG. Il y a près d’un an, en mai 2022, tous les voyants étaient au vert lorsque Kylian Mbappé venait de prolonger son contrat après un feuilleton qui aura duré des mois. L’affaire s’est compliquée dès l’été. Un mercato pas à la hauteur et très vite, le jeu parisien a déchanté. Le pire est arrivé après la Coupe du monde avec huit défaites sur l’année 2023 et deux éliminations précoces en Ligue des Champions et en Coupe de France. Un bilan médiocre pour Christophe Galtier.

Harry Kane pour venir épauler Kylian Mbappé

Résultat, le PSG va devoir rebondir la saison prochaine et cela doit commencer par un gros mercato. Luis Campos a conscience qu’il s’est trompé à deux reprises et cet été, il n’a plus le droit à l’erreur. Pour étoffer l’effectif du PSG, le conseiller sportif parisien veut recruter un attaquant afin d’épauler Kylian Mbappé, le centre du projet. Et Harry Kane est l’une des priorités du club de la capitale.

Tottenham discutera à partir de 90M€… pour les clubs étrangers