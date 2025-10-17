Le PSG transfère une star : «C’était le bon moment»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Décidé à changer de gardien, le PSG a donc poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie l’été dernier pour faire de la place à Lucas Chevalier. Et Sergio Rico, qui a évolué dans l’ombre de l’ancien gardien italien du PSG, a livré son point de vue sur ce départ.

Le PSG a opéré à un choix fort lors du dernier mercato estival en misant 40M€ (hors bonus) pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC, mais Gianluigi Donnarumma en a fait les frais. Le portier italien, qui n’avait plus qu’une année de contrat avec le PSG, a donc finalement été transféré du côté de Manchester City, et cette vente continue encore de faire débat aujourd’hui.

« C’était sans soute le bon moment » Sergio Rico, ancien concurrent de Gianluigi Donnarumma au PSG, évoque son départ l’été dernier : « Il venait de réaliser une saison exceptionnelle, lui, comme toute l’équipe d’ailleurs. Ils ont tous été spectaculaires, ont travaillé dur pour pouvoir remporter presque toutes les compétitions. C’était sans doute le bon moment pour partir, même si tout le monde était content de lui et qu’il était aussi heureux à Paris », estime Rico.