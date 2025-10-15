Le PSG va dire non à Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Elu Ballon d'Or après une saison exceptionnelle, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension, ce qui lui ouvrirait l'appétit sur le plan salarial. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, le numéro 10 du PSG, dont le contrat court jusqu'en 2028, aurait réclamé un salaire XXL pour étendre son bail à Paris. Et selon Jérôme Rothen, la direction parisienne n'est pas prête à céder aux demandes de sa star. Les temps ont changé au PSG.

Le PSG n'offrira pas de gros salaire à Dembélé « Le PSG doit-il céder aux exigences de Dembélé ? La réponse est claire : Non. Je te dis ça parce que Luis Campos est venu nous l'expliquer pendant une heure et demie. On est en droit de croire son discours qui n'a pas évolué. Et je peux le confirmer car j'ai échangé aujourd'hui les dirigeants parisiens, comme avec l'entourage d'Ousmane. Ce qui ressort de ces échanges c'est que le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille », confie l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.