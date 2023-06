Le PSG trahi par Cristiano Ronaldo pour son mercato ?

Thomas Bourseau

Sur le marché des agents libres, le PSG apprécierait le profil de Wilfried Zaha. Néanmoins, Cristiano Ronaldo validerait également cette option pour Al-Nassr et l’Arabie saoudite. Le danger plane sur le mercato du PSG donc.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier. Bien que le PSG n’ait officiellement pas encore communiqué sur la question, il se trouve que Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte seraient déjà des joueurs du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. En attendant d’autres recrues pour Wilfried Zaha ?

Le PSG en pincerait pour Wilfried Zaha

Annoncé dans les petits papiers du PSG par The Guardian il y a quelques semaines de cela, Wilfried Zaha serait à nouveau une piste chaude du comité de direction du Paris Saint-Germain comme Le Parisien l’a confié dans la journée de dimanche. Le profil de l’international ivoirien de 30 ans, qui voit son contrat expirer à Crystal Palace le 30 juin prochain, serait apprécié du côté du PSG.

PSG : Messi lâche sa réponse à Cristiano Ronaldo, c’est validé https://t.co/CbKZLqfQFC pic.twitter.com/Wn1XqeJHX0 — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Ronaldo prêt à doubler le PSG pour Zaha ?