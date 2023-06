Le PSG va régaler Mbappé avec ce cadeau à 70M€

Jean de Teyssière

Voulant construire une équipe autour de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est en train de travailler sur un mercato XXL pour combler son numéro 7. Parmi les rumeurs, celle menant à Bernardo Silva, l'ailier de Manchester City prend de l'ampleur et pourrait bien être le premier gros coup parisien cet été. Si le Portugais souhaite quitter Manchester City pour le PSG, le club détenu par les Emirats Arabes Unis pourrait se montrer très gourmand devant l'offensive du club sous pavillon qatari.

Après les 60M€ déboursés pour s'offrir le milieu du Sporting CP Manuel Ugarte, le PSG risque de devoir encore mettre la main à la poche pour continuer son recrutement autour de Kylian Mbappé. Luis Campos et le PSG vont devoir se montrer persuasifs, surtout s'ils veulent rapidement boucler la venue d'un milieu de classe internationale.

Le PSG veut Bernardo Silva

Depuis quelques semaines, les questions autour de l'avenir de Bernardo Silva font les gros titres. Le Portugais se voit en fin de cycle et pourrait quitter Manchester City cet été. Sous contrat avec les Skyblues jusqu'en juin 2025, ça ne fait pas peur au PSG qui est officiellement dans la course pour recruter l'ancien Monégasque. Luis Campos serait, selon AS , en contact permanent avec Bernardo Silva qu'il avait déjà essayé de recruter l'été dernier.

City réclame plus de 70M€

Mais les tensions géopolitiques pourraient se mêler à ce transfert. Estimé par Manchester City à 70M€, Bernardo Silva pourrait coûter plus cher s'il va au PSG. En effet, selon AS, Manchester City, détenu par les Emirats Arabes Unis et le PSG, détenu par le Qatar ne sont pas les meilleurs amis du monde depuis la crise du Golfe. En conséquence, si le PSG décide de passer à l'action pour Bernardo Silva, Manchester City ne leur fera pas de cadeau et les dirigeants qataris du PSG devront aligner plusieurs zéros sur le chèque.