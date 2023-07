Le PSG tient déjà le successeur de Verratti ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du club saoudien d’Al-Hilal, Marco Verratti pourrait donc quitter le PSG cet été après 11 ans de bons et loyaux services. Un transfert qui sonnerait donc le début d’une nouvelle ère pour le club de la capitale, qui semble toutefois tenir dans ses rangs un élément capable de faire oublier Verratti.

Marco Verratti (30 ans) et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’emblématique milieu de terrain italien, malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2026 signée l’hiver dernier, serait susceptible de rallier l’Arabie Saoudite puisque le club d’Al-Hilal, après son échec avec Kylian Mbappé, ferait désormais le forcing pour attirer Verratti.

PSG - Verratti : Les chiffres fous de son contrat en Arabie Saoudite https://t.co/RI7BdHFB0U pic.twitter.com/31CrbykUHE — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

La fin de l’ère Verratti ?

Un potentiel départ qui marquerait donc la fin d’une époque pour le PSG, que Verratti avait rejoint dans un anonymat quasi-total en 2012 en provenance de Pescara (12M€), alors qu’il n’était à l’époque qu’un simple espoir italien. Au fil des années, le milieu de terrain s’était imposé comme un élément indispensable dans l’entrejeu du PSG. Mais qui viendrait alors le remplacer ?

Zaïre-Emery, le candidat idéal ?

Ces derniers mois, un profil a émergé en équipe première du PSG et semble avoir les épaules pour tenir un rôle plus important dans les années à venir : Warren Zaïre-Emery. Ce jeune milieu de terrain de 17 ans, pur produit du centre de formation du PSG, a été l’une des rares satisfactions de la saison passée et apparaît comme un futur titulaire en puissance pour le club de la capitale, alors que son contrat court jusqu’en 2025. Reste déjà à savoir de quoi sera fait l’avenir de Marco Verratti…