Le PSG tient déjà le remplaçant de Mbappé ?

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé demeure toujours incertain, le PSG pourrait confier les clés de l'attaque au jeune Xavi Simons. Prêté au RB Leipzig cette saison, l'international néerlandais monte en puissance et pourrait bien prendre la succession du Français dès la saison prochaine. A condition que le club parisien parvienne à le retenir dans les prochains mois.

Pour Kylian Mbappé, il est encore trop tôt pour faire un choix. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur du PSG n'a pas encore tranché et toutes les options sont sur la table, notamment celle d'un départ. En cas de transfert au Real Madrid, le club de la capitale pourrait décider de propulser Xavi Simons dans le onze titulaire.

Il régale Mbappé et jubile https://t.co/u53QXLQGmZ pic.twitter.com/ORego0BYeG — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Le remplaçant de Mbappé déjà connu ?

Prêté au RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison, Xavi Simons évolue dans la même position que Kylian Mbappé. Au vu de ses performances, l'international néerlandais pourrait être retenu par le PSG. Mais interrogé sur son avenir ce vendredi, le joueur n'a pas levé les doutes.

Xavi Simons évoque son avenir