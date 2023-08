Le PSG s’offre deux cadeaux pour remplacer Neymar

Pierrick Levallet

C'est désormais officiel, Neymar n'est plus un joueur du PSG. Le Brésilien s'est engagé à Al-Hilal en Arabie Saoudite. De son côté, le PSG va très certainement devoir continuer à se renforcer afin de combler le vide laissé par le départ de la star de 31 ans. Mais Nasser Al-Khelaïfi aurait peut-être déjà recruté les remplaçants de l'international auriverde.

Entre le PSG et Neymar, c’est terminé. Pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027, le Brésilien a fini par claquer la porte cet été. La star de 31 ans a signé un contrat en or à Al-Hilal en Arabie Saoudite. De son côté, le PSG aurait récupéré aux alentours de 90M€ et va désormais devoir continuer de se renforcer en attaque pour combler le vide laissé par le départ de Neymar. Mais la direction parisienne a peut-être déjà trouvé ses remplaçants.

Neymar quitte le PSG, l’Espagne ne digère pas https://t.co/5r9Q27xxs8 pic.twitter.com/pUghfhNFHT — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Dembélé et Asensio pour remplacer Neymar ?

Maintenant que Neymar est parti, Luis Enrique va avoir la lourde responsabilité de reconstruire le projet du PSG cette saison comme SPORT l’a rapporté. Pour cela, Nasser Al-Khelaïfi a fait venir Marco Asensio et Ousmane Dembélé, qui devraient parfaitement s’acclimater au style de jeu du technicien espagnol. Reste maintenant à voir si l’ancien entraîneur du FC Barcelone arrivera à remplir les objectifs que les dirigeants parisiens lui ont fixés.

Le PSG continue de s'activer sur le mercato

En attendant, le PSG continue d’explorer d’autres pistes sur le marché des transferts. Les noms de Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, ou encore Ansu Fati sont régulièrement évoqués ces derniers temps. À voir si la direction parisienne saura boucler un dernier coup intéressant avant la fermeture du marché des transferts.