Le PSG signe une star, il n’en revient pas

La rédaction

Vendredi, le PSG officialisait la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2028. Après Marco Verratti, le club parisien prolonge un autre de ses cadres. Mais pour Florent Gautreau, cette décision est incompréhensible, alors que les dirigeants parisiens s'efforcent à entamer un nouveau cycle avec de nouvelles stars et de nouveaux visages.

Après Marco Verratti en décembre dernier, un autre cadre a prolongé son contrat avec le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com dès la fin du mois de février, Marquinhos avait donné son accord au club parisien pour prolonger l'aventure. La nouvelle a été officialisée par le PSG vendredi dernier. Auprès des médias officiels, Marquinhos a livré ses impressions après avoir signé le bail.





PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Galtier, une énorme surprise annoncée https://t.co/yJudOB93Ib pic.twitter.com/Mh9NysJA36 — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Marquinhos prolonge avec le PSG

« Je suis très heureux d'annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C'est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m'a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir » a lâché le défenseur brésilien, désormais lié au PSG jusqu'en juin 2028.

« C’est assez incompréhensible »